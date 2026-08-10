Иностранцы погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск

В числе жертв атаки БПЛА в Нижнекамске есть граждане Узбекистана и Таджикистана, сообщила пресс-служба главы Татарстана. В региональном Минздраве рассказали, что погибший при атаке ребенок — девочка, она умерла на месте до прибытия скорой помощи.

Пострадавшие, которых доставили в больницу, не получили тяжелых травм, уточнил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. По его словам, у пострадавших в основном зафиксировали проникающие ранения мягких тканей. «Есть два человека, состояние которых вызывает определенную тревогу. Один пострадавший с ранением спинно-мозгового канала и один мужчина с поражением грудной клетки... Прогнозы хорошие, состояние стабильное»,— добавил он (цитата по ТАСС).

Нижнекамск был атакован БПЛА утром 10 августа. Погибли 13 человек. За медицинской помощью обратились 75 жителей, из них госпитализированы более 20. По данным СКР, были атакованы промышленные и гражданские объекты. Возбуждено дело о теракте. В регионе объявлен траур.