Мальчик выпал из окна второго этажа в Невском районе Петербурга

В Невском районе Петербурга следователи и прокуратура выясняют обстоятельства падения ребенка из окна. Инцидент произошел накануне на улице Крыленко, сообщили 10 августа в ГСУ СК России по Петербургу.

По предварительным данным, мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Следственный комитет проводит проверку обстоятельств произошедшего. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Невского района.

Матвей Николаев