Московский, Петроградский и Смольнинский суды Петербурга эвакуировали

Утром 10 августа работу сразу трех районных судов Петербурга временно приостановили. Здания проверяли после поступления сообщения о возможной угрозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В трех судах Петербурга утром прошли проверки после анонимного сообщения

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В трех судах Петербурга утром прошли проверки после анонимного сообщения

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Как сообщает «Фонтанка», Московский районный суд эвакуировали после анонимного сообщения. В объединенной пресс-службе судов Петербурга подтвердили факт эвакуации и сообщили, что аналогичные меры приняли в Петроградском и Смольнинском районных судах.

К полудню сотрудники и посетители Московского районного суда смогли вернуться в здание. Опасных предметов специалисты там не обнаружили.

Информация о результатах проверки Петроградского и Смольнинского судов на момент подготовки материала не приводилась.

Матвей Николаев