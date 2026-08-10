Новосибирским хозяйствам помогут с покупкой молодняка после вспышки пастереллеза

Новосибирский областной бюджет возьмет на себя часть затрат на покупку молодняка крупного рогатого скота (КРС) хозяйствами, которые пострадали при ликвидации последствий вспышки пастереллеза. Соответствующее постановление правительства региона издано 6 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Документ утверждает такое финансирование в качестве направления государственной поддержки. «Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим право на получение субсидии, утратившим поголовье при изъятии крупного рогатого скота в связи с ликвидацией последствий изъятий животных и (или) продукции животного происхождения при ликвидации эпизоотических очагов на территории Новосибирской области…»,— говорится в постановлении.

Областной бюджет может предоставить субсидию по итогам рассмотрения заявки в случае, если хозяйство софинансирует закупку молодняка в объеме от 30 до 50% (в зависимости от категории скота). При этом молодняк должен приобретаться в количестве, не превышающем количество изъятого маточного поголовья.

Как писал «Ъ-Сибирь», из-за вспышки пастереллеза КРС в Новосибирской области в начале 2026 года была объявлена чрезвычайная ситуация. Количество изъятого в ходе борьбы с заболеванием скота власти не сообщали. В апреле в областной бюджет были внесены дополнительные расходы в объеме около 0,8 млрд руб. на ликвидацию последствий заболевания.

Валерий Лавский