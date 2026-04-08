Пастереллез вносят в бюджет

Массовое заболевание пастереллезом крупного рогатого скота в Новосибирской области в начале года привело к дополнительным расходам региона в размере 0,8 млрд руб., следует из проекта изменений областного бюджета на 2026 год. Большая часть этой суммы приходится на компенсации животноводческим предприятиям за изъятых животных. Социальные выплаты в связи с частичной потерей семейного дохода, которые получат владельцы частных подворий, составят около 16 млн руб.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области представило в законодательное собрание региона проект корректировки областного бюджета на 2026 год. Первым 8 апреля его рассмотрел комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

Как сообщила депутатам заместитель министра Татьяна Васильева, доходы бюджета планируется увеличить на 993,2 млн руб., до 326,61 млрд руб. Расходы — на 3,15 млрд руб., до 373,05 млрд руб. Таким образом, дефицит увеличится на 2,16 млрд руб., до 46,45 млрд руб.

«Помощь владельцам изъятых животных и поддержка муниципальных образований, оказавшихся в зоне ликвидации эпизоотических очагов. Общая сумма — 798,2 млн руб.»,— назвала одну из статей дополнительных расходов госпожа Васильева. Из этого объема 703,7 млн руб. приходится на компенсации сельскохозяйственным предприятиям за уничтоженный скот. 70,6 млн руб. будут направлены муниципальным образованиям за проведение карантинных мероприятий. Еще 23,9 млн руб. получат владельцы личных подсобных хозяйств на закупку новых животных.

Таким образом, впервые официально названа сумма бюджетных расходов, вызванных ликвидацией вспышек пастереллеза, которые фиксировались в Новосибирской области в феврале—марте. Кроме того, 6 апреля министр труда и социального развития региона Елена Бахарева сообщила о том, что социальные выплаты в связи с частичной потерей семейного дохода получили 273 из 274 пострадавших семей на сумму 15,7 млн руб.

«Социальная помощь владельцам изъятых животных рассчитана на девять месяцев. В общей сложности каждый член семьи получит по 167 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Эта строчка дополнительных расходов вопросов у членов строительного комитета не вызвала. 19 марта на сессии заксобрания депутаты впервые публично обсудили эпизоотическую ситуацию в регионе. Тогда спикер Андрей Шимкив порекомендовал председателю комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денису Субботину оперативно обсудить заданные парламентариями вопросы и проанализировать всю информацию о карантинных мерах на площадке комитета.

«Нам нужно время на подготовку. Плановый комитет — 14 апреля, мы соберем внеочередное заседание раньше»,— отреагировал тогда господин Субботин. Но 7 апреля, отвечая на запрос «Ъ-Сибирь», руководитель аграрного комитета сообщил, что ближайшее заседание состоится в плановый срок — 14 апреля. В повестку дня заседания внесен вопрос «О проведенных ветеринарных мероприятиях, о сроках снятия ограничительных мер, в том числе по реализации продукции животного происхождения, о мерах поддержки личных подсобных хозяйств и организованного сектора в связи с введением режима функционирования чрезвычайной ситуации на территории Новосибирской области».

Как писал «Ъ-Сибирь», вспышки пастереллеза имели место и в ряде соседних с Новосибирской областью регионов. В их числе Омская и Томская области, Алтайский край и Республика Алтай.

Ранее СМИ со ссылкой на центр «Аналитика. Бизнес. Право» сообщали, что карантин, изъятие или уничтожение коснулись 87,5–90,5 тыс. животных в Сибири, а ущерб собственников от этого превысил 1,5 млрд руб.

«В Алтайском крае все ранее определенные управлением ветеринарии региона очаги пастереллеза локализованы. Предприятия проводят санитарную обработку, они планируют восстановить свою производственную деятельность. По выполнении противоэпизоотических мероприятий на предприятиях, где было выявлено заболевание, будет проведена оценка ущерба»,— говорится в ответе министра сельского хозяйства региона Сергея Межина на запрос «Ъ-Сибирь» от 19 марта.

Министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа отказался сообщить число изъятых животных на том основании, что эти данные «относятся к информации ограниченного доступа». В его ответе «Ъ-Сибирь» указывается, что в двух районах Омской области (Москаленском и Омском) в 2026 году было выявлено в общей сложности пять очагов пастереллеза крупного рогатого скота, а «размер компенсации за 1 кг мяса (живым или убойным весом) определяется независимыми организациями, по оценке рыночной стоимости мяса».

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай на запрос не ответило.

Валерий Лавский