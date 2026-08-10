Памфилова допустила корректировки в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму
Центральная избирательная комиссия утвердила текст федерального бюллетеня на выборах в Госдуму. В него вошли 11 партий, в том числе «Яблоко», сообщает корреспондент «Ъ».
Председатель ЦИК Элла Памфилова
Фото: пресс-служба президента РФ
Председатель ЦИКа Элла Памфилова при этом допустила, что в федеральном бюллетене впоследствии могут быть корректировки. Она призвала не торопиться отправлять бюллетени в типографии.
В конце июля ЦИК завершила регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва. Всего в выборах, которые пройдут с 18 по 20 сентября, должны участвовать 11 политических партий. Будут избраны 450 депутатов: 225 — по федеральным партийным спискам, еще столько же — по одномандатным округам.
7 августа партия «Родина» подала в Верховный суд России иск об отмене регистрации федерального списка кандидатов партии «Яблоко». В документе утверждается, что партия нарушила законодательство в сфере интеллектуальной собственности и противодействия экстремизму. Сегодня суд рассматривает иск о снятии «Яблока» с выборов.
Подробнее — в материале «Ъ» «"Яблоко" просят снять».
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила регистрацию партий для участия в выборах в Госдуму 30 июля 2026 года, допустив к включению в бюллетень 11 партий, в том числе «Яблоко» и «Родину». Всего в сентябрьских выборах примут участие 450 депутатов, из них 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам.
5 августа 2026 года ЦИК провела жеребьевку мест партий в избирательном бюллетене: «Единая Россия» получила первый номер, за ней следует «Яблоко», а «Новые люди» замыкают список, получив 11-й номер. Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что подобная расстановка — чистая случайность, и результат избирательной кампании будет зависеть от того, насколько кандидаты интересны избирателям, а не от места в бюллетене.
Ранее, 29 июля 2026 года, при регистрации федерального списка «Яблока» из него были исключены четыре кандидата из-за наличия иностранного гражданства или вида на жительство. Также 31 июля 2026 года ЦИК отклонил жалобу «Яблока» на решение избирательной комиссии Санкт-Петербурга, отказавшей в регистрации списка кандидатов в городское законодательное собрание из-за нарушения при сдаче финансового отчета.