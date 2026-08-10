Памфилова допустила корректировки в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия утвердила текст федерального бюллетеня на выборах в Госдуму. В него вошли 11 партий, в том числе «Яблоко», сообщает корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: пресс-служба президента РФ Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель ЦИКа Элла Памфилова при этом допустила, что в федеральном бюллетене впоследствии могут быть корректировки. Она призвала не торопиться отправлять бюллетени в типографии.

В конце июля ЦИК завершила регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва. Всего в выборах, которые пройдут с 18 по 20 сентября, должны участвовать 11 политических партий. Будут избраны 450 депутатов: 225 — по федеральным партийным спискам, еще столько же — по одномандатным округам.

7 августа партия «Родина» подала в Верховный суд России иск об отмене регистрации федерального списка кандидатов партии «Яблоко». В документе утверждается, что партия нарушила законодательство в сфере интеллектуальной собственности и противодействия экстремизму. Сегодня суд рассматривает иск о снятии «Яблока» с выборов.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Яблоко" просят снять».