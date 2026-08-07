ТАСС раскрыл содержание иска «Родины» к «Яблоку»

Партия «Родина» подала иск о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму, указав на многочисленные нарушения законодательства. В копии документа, имеющейся в распоряжении ТАСС, речь идет о нарушениях в сфере интеллектуальной собственности и противодействия экстремизму. Каждое из них, по мнению заявителей, влечет отмену регистрации списка кандидатов.

В «Родине» обратили внимание на даты уведомлений об отсутствии иностранных счетов: у 218 из 269 кандидатов они датированы 20–26 июня, тогда как съезд прошел 27–28 июня. Лишь 39 человек подписали документы в дни съезда, еще 12 — после. Это, считают истцы, нарушение еще на стадии выдвижения.

Из иска также следует, что расходы «Яблока» на агитацию значительно превысили лимиты избирательного фонда. Затраты помимо фонда превышают 5% от предельного размера (35 млн руб.), что является основанием для отмены регистрации. Кроме того, «Родина» указывает на экстремистский характер деятельности партии.

В иске приведены материалы с сайта «Яблока», свидетельствующие, по мнению заявителей, о поддержке ЛГБТ-движения (признано в России экстремистским и запрещено). Призыв «за прекращение огня» «Родина» назвала отказом от освобождения территорий, что ведет к нарушению целостности РФ и является экстремистской деятельностью.