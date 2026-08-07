В Верховный суд поступил иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму

В Верховный суд России поступил иск об отмене регистрации федерального списка кандидатов партии «Яблоко» на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба судебной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Иск о снятии «Яблока» с выборов подала партия «Родина», рассказал ТАСС ее лидер Алексей Журавлев. Суть искового заявления не раскрывается. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября.

«Партия "Яблоко" — это национальный предатель. Это люди, которые работают на Запад... В связи с тем, что у нас демократическая страна, и мы не можем за эти вещи снимать (с выборов), потому что у нас, понимаете, свобода слова... Но партия "Родина" провела серьезную работу, и мы посмотрели с юридической точки зрения, что нарушает партия "Яблоко"... Даже с юридической точки зрения они не соблюдают практически никакие законы»,— заявил господин Журавлев.

Накануне председатель «Яблока» Николай Рыбаков писал в Telegram-канале, что в последние дни в соцсетях партию поддерживают те, «чья поддержка в нынешних условиях может привести к снятию нашей партии с выборов». По его словам, «Яблоко» не имеет никаких иностранных источников финансирования, не сотрудничает с признанными в России нежелательными организациями и «не считает... мероприятия, проводимые кем бы то ни было за рубежом, частью своей избирательной кампании».

29 июля Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. ЦИК заверил перечень из 273 кандидатов, однако позднее сама партия исключила из списка четырех человек из-за наличия у них иностранного вида на жительство или гражданства. В итоге список зарегистрировали в количестве 269 человек.