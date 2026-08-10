В Никольском задержали подозреваемого в убийстве мужчины у подъезда

В городе Никольское Тосненского района Ленинградской области задержали 52-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в убийстве местного жителя, пишет 47news.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве из пистолета Макарова

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве из пистолета Макарова

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По предварительным данным, утром 9 августа у подъезда дома на улице Октябрьской между мужчинами произошел конфликт. Во время ссоры подозреваемый выстрелил из пистолета Макарова в 42-летнего оппонента. После этого он уехал с места происшествия на Chevrolet Captiva, принадлежавшем погибшему.

У подъезда правоохранители обнаружили тело мужчины, две гильзы и нож. Подозреваемого задержали днем на той же улице сотрудники Росгвардии. Автомобиль нашли в соседнем Отрадном. При осмотре машины полицейские обнаружили пулю калибра 9 мм и два мобильных телефона погибшего.

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Задержанный допрашивается. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Матвей Николаев