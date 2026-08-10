Пилотов рухнувшего в Приангарье самолета Cessna выписали из больницы

Летчиков самолета Cessna 182, потерпевшего крушение в Иркутской области, выписали из больницы. «Сегодня из районной больницы города Бодайбо выписаны Александр Назаров и Филипп Зыков — командир воздушного судна и летчик-наблюдатель лесопожарного самолета Cessna 182. После того как борт столкнулся с сопкой и они несколько дней провели в тайге, медикам необходимо было стабилизировать их состояние и убедиться, что они в порядке», — написал в соцсетях глава региона Игорь Кобзев, добавив, что, по заключению врачей, все показатели организма Александра и Филиппа в норме.

Самолет Cessna 182 авиакомпании «Гоставиа», который вел патрулирование лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, пропал 3 августа. На его борту находились командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. 5 августа пилоты вышли на связь. Они смогли забраться на сопку, самостоятельно собрать радиостанцию и передать сигнал пролетающему самолету. На следующий день авиаторов эвакуировал вертолет авиационного поисково-спасательного центра.

Как писал «Ъ-Сибирь», Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Правоохранители рассматривают три версии авиаинцидента: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка из-за отклонения от маршрута. Кроме того, Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного происшествия.

Илья Николаев