Эвакуированы пилоты упавшего в Иркутской области самолета

В Иркутской области эвакуированы пилоты пропавшего самолета. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев. «В 11:10 в аэропорту Бодайбо приземлился вертолет авиационного поисково-спасательного центра, на борту которого — спасенный экипаж пропавшего с радаров 3 августа лесопожарного самолета Cessna 182. У парней небольшие ссадины и ушибы, их увезли на осмотр»,— написал в соцсетях губернатор.

По словам господина Кобзева, летчики смогли дойти до сопки, забраться на нее, самостоятельно собрать радиостанцию и передать сигнал пролетающему самолету. Cessna при происшествии почти не пострадала, рассказали пилоты.

Как сообщила официальный представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Екатерина Петрушина, принимаются меры по доставке следственно-оперативной группы к месту крушения самолета и его осмотру. Ведомством возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи рассматривают три версии авиаинцидента: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка из-за отклонения от маршрута.

Самолет Cessna 182, который вел патрулирование лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, пропал 3 августа. На его борту находились командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Вечером того же дня борт должен был вернуться в поселок Мама, откуда вылетел на патрулирование. Согласно данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после чего направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, он ушел на юго-восток.

Илья Николаев