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Число ДТП на перекрестках Петербурга выросло на 38% с начала 2026 года

В Санкт-Петербурге с января по май 2026 года на перекрестках произошло 522 ДТП — на 38% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом число погибших в авариях снизилось более чем на треть, а количество пострадавших, напротив, выросло почти на 31%. Такие данные приводит всероссийская кампания «Продвижение безопасности», которую реализует Госавтоинспекция МВД России.

На перекрестках Петербурга за пять месяцев произошло 522 ДТП

На перекрестках Петербурга за пять месяцев произошло 522 ДТП

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

На перекрестках Петербурга за пять месяцев произошло 522 ДТП

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

За первые пять месяцев года в авариях на перекрестках погибли 11 человек, в том числе один ребенок. Еще 598 человек получили травмы, среди них 65 детей.

Для сравнения, за весь 2025 год на перекрестках Санкт-Петербурга зарегистрировали 1198 ДТП — на 1,3% больше показателя предыдущего года. В этих авариях погибли 50 человек, что на 108,3% больше, чем годом ранее. Число раненых составило 1363 человека (+2,4%), в том числе 94 ребенка. Среди погибших было двое детей младше 16 лет.

Наиболее аварийными в 2025 году оказались регулируемые перекрестки. Здесь произошло 801 ДТП (+0,6%), при этом число погибших увеличилось в 3,5 раза — с 10 до 35 человек. На нерегулируемых перекрестках зафиксировали 397 аварий (+2,6%), в которых погибли 15 человек (+7,1%).

Отдельную опасность представляли наезды на пешеходов в зоне перекрестков. За год произошло 396 таких ДТП, жертвами которых стали 18 человек. По сравнению с 2024 годом смертность в таких авариях выросла на 50%.

Среди основных нарушений водителей чаще всего фиксировали неправильный проезд перекрестков — 160 случаев, а также нарушение правил проезда пешеходных переходов — 119. Пешеходы чаще всего нарушали требования сигналов светофора: таких случаев зафиксировали 26.

Матвей Николаев

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