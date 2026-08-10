Число ДТП на перекрестках Петербурга выросло на 38% с начала 2026 года

В Санкт-Петербурге с января по май 2026 года на перекрестках произошло 522 ДТП — на 38% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом число погибших в авариях снизилось более чем на треть, а количество пострадавших, напротив, выросло почти на 31%. Такие данные приводит всероссийская кампания «Продвижение безопасности», которую реализует Госавтоинспекция МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На перекрестках Петербурга за пять месяцев произошло 522 ДТП

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ На перекрестках Петербурга за пять месяцев произошло 522 ДТП

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

За первые пять месяцев года в авариях на перекрестках погибли 11 человек, в том числе один ребенок. Еще 598 человек получили травмы, среди них 65 детей.

Для сравнения, за весь 2025 год на перекрестках Санкт-Петербурга зарегистрировали 1198 ДТП — на 1,3% больше показателя предыдущего года. В этих авариях погибли 50 человек, что на 108,3% больше, чем годом ранее. Число раненых составило 1363 человека (+2,4%), в том числе 94 ребенка. Среди погибших было двое детей младше 16 лет.

Наиболее аварийными в 2025 году оказались регулируемые перекрестки. Здесь произошло 801 ДТП (+0,6%), при этом число погибших увеличилось в 3,5 раза — с 10 до 35 человек. На нерегулируемых перекрестках зафиксировали 397 аварий (+2,6%), в которых погибли 15 человек (+7,1%).

Отдельную опасность представляли наезды на пешеходов в зоне перекрестков. За год произошло 396 таких ДТП, жертвами которых стали 18 человек. По сравнению с 2024 годом смертность в таких авариях выросла на 50%.

Среди основных нарушений водителей чаще всего фиксировали неправильный проезд перекрестков — 160 случаев, а также нарушение правил проезда пешеходных переходов — 119. Пешеходы чаще всего нарушали требования сигналов светофора: таких случаев зафиксировали 26.

Матвей Николаев