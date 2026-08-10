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В Петербурге сменился врио председателя комитета по госзаказу

С 10 августа комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга возглавляет в статусе временно исполняющего обязанности Андрей Яковлев. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном.

Андрей Яковлев назначен временно исполняющим обязанности главы комитета по госзаказу Петербурга

Андрей Яковлев назначен временно исполняющим обязанности главы комитета по госзаказу Петербурга

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Андрей Яковлев назначен временно исполняющим обязанности главы комитета по госзаказу Петербурга

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Господин Яковлев ранее занимал должность начальника отдела подготовки закупок комитета. На новом посту он сменил Наталью Литвинову, которая исполняла обязанности председателя с февраля 2026 года.

Госпожа Литвинова была назначена после ареста бывшего руководителя комитета Дениса Толстых. Он проходит по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

Матвей Николаев

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