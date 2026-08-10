В Петербурге сменился врио председателя комитета по госзаказу
С 10 августа комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга возглавляет в статусе временно исполняющего обязанности Андрей Яковлев. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном.
Андрей Яковлев назначен временно исполняющим обязанности главы комитета по госзаказу Петербурга
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Господин Яковлев ранее занимал должность начальника отдела подготовки закупок комитета. На новом посту он сменил Наталью Литвинову, которая исполняла обязанности председателя с февраля 2026 года.
Госпожа Литвинова была назначена после ареста бывшего руководителя комитета Дениса Толстых. Он проходит по уголовному делу о превышении должностных полномочий.