Завершена регистрация кандидатов в новосибирские муниципальные парламенты

В Новосибирской области завершилась регистрация кандидатов в депутаты муниципальных советов. Итоги этого этапа кампании подвели в избирательной комиссии региона.

В регионе в сентябре пройдут выборы депутатов горсоветов Бердска, Искитима и Оби, а также дополнительные или повторные выборы в ряде районных и сельских советов. В общей сложности для участия в них зарегистрировано 324 кандидата (из 332 заявившихся) от политических партий и 125 (из 156) самовыдвиженцев.

По данным ГАС «Выборы», в Бердске на выборах в городской парламент зарегистрировано 120 человек. Как писал «Ъ-Сибирь», за депутатские мандаты борются представители «Единой России», КПРФ, «Новых людей», ЛДПР и «Яблока», а также самовыдвиженцы.

Все 27 депутатов бердского горсовета избираются в одномандатных округах.

Валерий Лавский