Россия купила у Бразилии какао-бобы впервые с 1999 года

В июле Бразилия поставила России 25 тонн какао-бобов на $127,8 тыс., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на бразильскую статслужбу. Россия закупила у Бразилии какао-бобы впервые с июня 1999 года.

В прошлом месяце Бразилия также экспортировала свои какао-бобы в Японию на $120,8 тыс. Общий объем экспорта какао и шоколада Бразилией в прошлом месяце составил $59,4 млн. Среди стран-импортеров лидировали Аргентина ($17,6 млн), США ($12,2 млн), Чили ($5,2 млн), Нидерланды ($4 млн) и Канада ($3,9 млн).

В декабре 2024 года стоимость какао достигла исторического максимума, превысив $12 тыс. за тонну. В январе этого года цены на какао-бобы впервые почти за два года упали ниже $4700 за тонну. К лету они начали расти в цене: в конце июня цена на какао-бобы превысила $5000 за тонну. Trading Economics писал, что рост связан в том числе с опасениями по поводу поставок из-за плохой погоды.

О какао-продуктах в России — в материале «Ъ» «Шоколаду подсластили затраты».