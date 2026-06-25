Цена на какао-бобы впервые за полгода превысила $5000 за тонну

Стоимость сентябрьских фьючерсов на какао-бобы увеличилась до $5127 за тонну, увеличившись на 3,1%, свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). Вчера впервые с 16 января 2026 года цены превысили $5000.

На торгах 24 июня стоимость тонны какао-бобов на максимуме достигала $5040, демонстрируя рост на 8,5%. Торги закрылись на отметке $4973 за тонну.

Trading Economics отмечал, что рост связан с закрытием коротких позиций и опасениями по поводу поставок из-за погодных условий. В частности, сентябрьский урожай в Западной Африке может сократиться из-за климатического явления Эль-Ниньо. Кроме того, на поставки могут оказать влияние сильные осадки в Кот-д’Ивуаре — крупнейшем в мире производителе какао. Дожди могут привести к наводнениям, росту заболеваемости и снижению качества какао-бобов, опасаются трейдеры.