Цена на какао-бобы впервые за полгода превысила $5000 за тонну
Стоимость сентябрьских фьючерсов на какао-бобы увеличилась до $5127 за тонну, увеличившись на 3,1%, свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). Вчера впервые с 16 января 2026 года цены превысили $5000.
На торгах 24 июня стоимость тонны какао-бобов на максимуме достигала $5040, демонстрируя рост на 8,5%. Торги закрылись на отметке $4973 за тонну.
Trading Economics отмечал, что рост связан с закрытием коротких позиций и опасениями по поводу поставок из-за погодных условий. В частности, сентябрьский урожай в Западной Африке может сократиться из-за климатического явления Эль-Ниньо. Кроме того, на поставки могут оказать влияние сильные осадки в Кот-д’Ивуаре — крупнейшем в мире производителе какао. Дожди могут привести к наводнениям, росту заболеваемости и снижению качества какао-бобов, опасаются трейдеры.
В 2024 году на пике мировые цены на какао-бобы превышали 11 тыс. долларов за тонну, что было в 3–4 раза выше показателей 2022 — начала 2023 годов. Наибольший рост цен произошел к апрелю 2024 года, когда они достигли рекордных 10 тыс. долларов за тонну, а затем подскочили до 11,8 тыс. долларов. Однако уже к маю того же года фьючерсы значительно подешевели, опустившись примерно до 7,2 тыс. долларов. В декабре 2024 года стоимость какао достигла исторического максимума, превысив 12 тыс. за тонну.Цены начали падать после почти двухлетнего роста, который ударил как по производителям, так и по потребителям. В начале октября 2025 года фьючерсы на какао в Нью-Йорке торговались по 6,15 тыс. долларов за тонну, что почти в два раза дешевле, чем в декабре 2024 года. В Лондоне фьючерсы опустились до 4,26 тыс. долларов за тонну, что на 58% ниже апрельских пиковых значений. Снижение цен было обусловлено спадом потребительского спроса из-за высоких цен и ожиданиями хорошего урожая в Западной Африке. К маю 2025 года цены упали до 3,28 тыс. долларов за тонну, а в январе 2026 года опускались ниже 4700 долларов за тонну, снизившись примерно на 22% с начала года.