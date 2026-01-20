Цены на какао-бобы впервые почти за два года упали ниже $4700 за тонну

Биржевые цены на какао-бобы в мире впервые почти за два года упали ниже $4700 за тонну. Это следует из данных investing.com.

По состоянию на 19:30 мск стоимость мартовского фьючерса на какао-бобы уменьшилась на 7,84% — до $4678 за тонну. Показатель достигнут впервые с 29 января 2024 года. С начала января биржевые цены на какао упали примерно на 22%.

В декабре 2024 года стоимость какао достигла исторического максимума, превысив $12 тыс. за тонну.