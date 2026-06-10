Шоколаду подсластили затраты

Производителям кондитерских изделий удалось добиться частичной отмены пошлины на ввоз в Россию какао-продуктов. В рамках определенных правительством квот в ближайший год они смогут свободно привезти в страну 74 тыс. тонн какао-пасты и жиров. Это меньше совокупной потребности рынка, но позволит кондитерам частично снизить себестоимость производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Российские производители продуктов питания получат возможность ввозить в Россию какао-пасту, какао-масло и какао-жир с нулевыми пошлинами в рамках тарифных льгот. Это следует из постановления правительства от 8 июня, размещенного на портале правовых актов. Собеседник “Ъ” на пищевом рынке пояснил, что эти поставки могут быть в размере 37 тыс. тонн для какао-пасты и 37 тыс. тонн для какао-масла и жира.

Нулевая пошлина на какао-продукты в России действовала с 2016 года как мера поддержки кондитерской отрасли. Но в 2025 году решение о продлении не было принято, и с мая прошлого года пошлина на ввоз какао-пасты составляла 3%, масла и жира — 5%. Какао-бобы сборами не облагались. Решение направлено на развитие переработки и загрузки существующих внутри страны мощностей.

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Это решение вызвало критику со стороны крупных производителей кондитерских изделий, столкнувшихся с ростом себестоимости продукции (см. “Ъ” от 10 сентября 2025 года). Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев поясняет, что для горького шоколада какао-продукты формируют около 60% от цены производства. Соответственно, введение пошлин привело к увеличению цены производства на 4%. Для молочного шоколада доля какао-продуктов меньше — около 20%. Эксперт напоминает, что основными конкурентами России на экспортном рынке кондитерской продукции выступают страны Евросоюза и США, где ввоз какао-продуктов пошлинами не облагается. Их введение способствовало дополнительному снижению конкурентоспособности российской продукции.

Директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Вадим Аникин говорит, что в 2021–2025 годах совокупная себестоимость производства в России какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий выросла с 375 млрд до 531 млрд руб., увеличиваясь в среднем на 9% за год. В натуральном выражении выпуск изделий остался на том же уровне. Это может свидетельствовать о постоянном росте затрат, считает он.

Постановление правительства предполагает, что размер квоты для беспошлинного ввоза какао-продуктов для участников рынка будет рассчитываться по формуле пропорционально объему сырья, ввезенного им в 2024–2025 годах. Виталий Муравьев считает, что квотируемый объем не будет в полной мере покрывать потребности производителей. Весь объем сверх нормы в то же время предполагает пошлину. Но эксперт поясняет, что многое будет зависеть от практики реализации нормативного акта.

Директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин говорит, в 2024 году в Россию было импортировано 219,1 тыс. тонн какао-продукции, соответственно квота в 74 тыс. тонн — это только 34% импорта.

Начальник аналитического отдела «Риком-Траста» Олег Абелев считает, что предоставление льгот в виде нулевой ставки по квотам — это попытка найти компромисс. Так правительство дает возможность кондитерам завести часть объема без пошлины, не отменяя при этом защитный барьер для переработчиков, рассуждает он.

Ограниченные квоты могут начать ощущаться острее, если потребление кондитерских изделий в России будет увеличиваться. Пока ситуация скорее обратная. Розничные продажи шоколадных плиток в январе—марте 2026 года сократились в натуральном выражении на 13% год к году, следует из данных NTech. Потребители массово переориентировались на более доступные виды кондитерских изделий, например, печенье (см. “Ъ” от 9 июня).

Виталий Муравьев не исключает, что сейчас ситуация со спросом на шоколад в России будет становиться лучше. Он замечает, что цены на какао-бобы в мире постепенно стабилизируются и сейчас себестоимость производства шоколада в среднем на 20% ниже, чем годом ранее. В перспективе это может способствовать повышению его доступности для потребителей.

Александра Мерцалова