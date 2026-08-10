В Петербурге 10 августа потеплеет до +25 градусов, но уже во вторник придут дожди

В Петербурге понедельник начнется с солнечной и теплой погоды. Днем воздух прогреется до +25 градусов, однако уже во вторник температура снизится, а в городе пройдут кратковременные дожди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург встретит понедельник солнцем и теплом до +25 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Петербург встретит понедельник солнцем и теплом до +25 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 августа в Петербурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и южный, слабый или умеренный. К 6 часам утра температура воздуха составляла +16,1 градуса, днем ожидается +23…+25 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем начнет интенсивно снижаться.

Световой день продолжает сокращаться: солнце взошло около 5:00, а зайдет в 21:06. Продолжительность светового дня составит 16 часов 6 минут.

Во вторник, 11 августа, температура опустится до +19…+21 градуса. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В среду станет еще прохладнее — до +17…+19 градусов, местами также возможен небольшой дождь.

Матвей Николаев