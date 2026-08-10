35 кандидатов претендуют на места в Госдуме в округах в Красноярском крае

В Красноярском крае завершилась регистрация кандидатов в одномандатных округах на выборах депутатов Госдумы РФ. Всего на четыре мандата претендуют 35 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

На территории края расположены четыре округа: Красноярский №58, Центральный №59, Дивногорский №60 и Енисейский №61. В 58-м округе зарегистрировано восемь кандидатов, в остальных — по девять.

Парламентские партии («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия») выдвинули в Красноярском крае по четыре кандидата. Также во всех четырех округах будут представлены «Зеленые» и Партия пенсионеров. У «Родины» и «Коммунистов России» по три кандидата, у Партии прямой демократии — один.

Как писал «Ъ-Сибирь», в четырех округах на территории Новосибирской области зарегистрировано 34 кандидата.

Валерий Лавский