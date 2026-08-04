Все партийные новосибирские кандидаты в депутаты Госдумы РФ прошли регистрацию

В Новосибирской области избирком завершил регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы РФ, выдвинутых политическими партиями в одномандатных округах. Это следует из итогов заседания облизбиркома 4 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

На территории региона расположены четыре округа: Новосибирский №137, Центральный №138, Искитимский №139 и Барабинский №140. Всего партии выдвинули в них 34 кандидата.

Облизбирком зарегистрировал в Новосибирской области четырех кандидатов от парламентских партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России». Кроме того, во всех округах будут представлены «Родина» и «Яблоко». Кандидаты от Партии пенсионеров будут бороться за мандаты только в округах №137 и №140, от партии «Зеленые» — в округах №138 и №139. Кроме того, в округе №138 зарегистрированы претенденты от Партии прямой демократии и «Коммунистов России».

Не зарегистрированными остаются только двое самовыдвиженцев: самозанятые Дмитрий Чолий в округе №137 и Дарья Шапран — в 139-м. Подача документов на регистрацию завершится в 18:00 5 августа.

Валерий Лавский