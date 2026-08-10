Спрос выпускников на учебу в Новосибирском госуниверситете за год вырос на 38%

Новосибирский государственный университет (НГУ) побил исторический рекорд приемных кампаний по количеству абитуриентов на бюджетные места в бакалавриате и специалитете. Число выпускников, желающих получить образование в вузе, за год выросло на 3 тыс., или на 38%. Доля абитуриентов из Новосибирской области составила 26%, рассказали в НГУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инесса Бахарева Фото: Инесса Бахарева

В этом году в университете доступны 1390 бюджетных мест. На этапе приоритетного зачисления студентами НГУ стали 282 человека. Зачисленных по квоте участников СВО и других вооруженных конфликтов, а также их детей стало на 24% больше, чем в прошлом году.

Наиболее востребованными направлениями в этом году стали информационные технологии и инженерия. НГУ два года подряд становился победителем федеральных грантовых конкурсов на обучение специалистов в сфере IT и искусственного интеллекта.

Средний конкурс в вузе в 2026 году составил 8,2 человека на место, год назад — 6,2. Проходные баллы практически всех конкурсных групп бакалавриата и специалитета в этом году оказались выше прошлогодних. Максимальный рост — на 27 баллов — отмечен в программе физического факультета «Прикладные математика и физика. Физика и информационные технологии».

Как писал «Ъ-Сибирь», в НГУ создали ИИ-сервис для разговорной практики иностранных языков. Сервис предлагает пользователям персонализированные тренировки устной речи на базе искусственного интеллекта. Сервис находит грамматические и лексические пробелы, указывая пользователю на ошибки в текстовом виде.

Михаил Кичанов