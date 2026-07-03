В НГУ создали ИИ-сервис для разговорной практики иностранных языков

Команда стартап-студии Новосибирского государственного университета разработала сервис Talk Tuner — интеллектуального помощника для преодоления языкового барьера. Сервис предлагает пользователям персонализированные тренировки устной речи на базе искусственного интеллекта. ИИ-тренер реализован в формате чат-бота в Telegram.

«Мы сфокусировались на самой распространенной проблеме — отсутствии разговорной практики. Проведенные исследования подтвердили актуальность нашего запроса: пользователям важна безопасная среда и качественная обратная связь в удобном формате»,— отметила автор проекта лингвист Катерина Фомель.

Как рассказали в НГУ, механика работы ИИ-сервиса строится на голосовом диалоге: пользователь отправляет аудиосообщения, а нейросеть отвечает ему голосом на выбранную тему. Talk Tuner находит грамматические и лексические пробелы, указывая пользователю на ошибки в текстовом виде.

Как писал «Ъ-Сибирь», в НГУ создали «умный шлагбаум» для парковки, который позволяет без участия человека пропускать автомобили с номерами из базы данных разрешенных машин. По мнению разработчиков, «умный шлагбаум» может найти применение в госучреждениях, жилых комплексах и на закрытых парковках.

Михаил Кичанов