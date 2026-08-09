Атакованное БПЛА турецкое судно отбуксировали из Новороссийска в порт Самсуна

Судно Nadezhda, которое было атаковано беспилотниками у Новороссийска, отбуксировали в порт турецкого города Самсун, сообщает агентство IHA. Оно опубликовало кадры того, как судно сейчас выглядит изнутри: серьезный ущерб при ударах был нанесен палубе, грузовым трюмам и машинному отделению. Ключевые узлы и оборудование в некоторых отсеках полностью уничтожены, отмечает СМИ.

Агентство пишет, что сейчас судно представляет собой груду металлолома. Специалисты в порту Самсуна продолжают технический осмотр.

Nadezhda принадлежит турецкой компании и ходило под флагом Камеруна, перевозило овощи и фрукты. Оно было атаковано 3 августа примерно в 20 милях от побережья Новороссийска. На борту находились 22 члена экипажа, в том числе 13 граждан Турции. После удара их эвакуировали в порт Новороссийска. Некоторые из моряков получили тяжелые травмы. Капитан судна Ялчин Шахин говорил, что Nadezhda была атакована украинскими беспилотниками.