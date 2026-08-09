В Петербурге суд взыскал с контрабандистов 4,28 млрд рублей

Кронштадтский районный суд Петербурга вынес приговор 20 участникам дела о неуплате таможенных платежей. С фигурантов взыскали более 4,28 млрд рублей в качестве возмещения ущерба, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, схему организовали Дмитрий Зарубин и Борис Авагян. Последний до оглашения приговора не дожил. Осенью 2025 года Авагян покинул зал суда, а на следующий день его обнаружили мертвым в консульстве Армении на Васильевском острове. Предварительно, он покончил с собой. Производство по делу в отношении Авагяна прекратили после его смерти.

Фигуранты использовали подконтрольную компанию ООО «Буран» и занижали размер таможенных платежей при ввозе зарубежных товаров в ЕАЭС. В документах они указывали коды ТН ВЭД, предусматривающие более низкие пошлины. На складе настоящий груз подменяли другим товаром, который предъявляли таможенным инспекторам, после чего реальную продукцию перегружали в другие автомобили и отправляли заказчикам.

Вину в полном объеме признал только один подсудимый — водитель. Остальные обвиняемые отрицали участие в преступной схеме. Зарубин, который ранее уже был судим, получил 9,5 года колонии строгого режима и штраф в 300 тыс. рублей. Еще 19 фигурантов приговорили к условным срокам от семи лет до семи лет десяти месяцев. Испытательные сроки составили до пяти лет.

Карина Дроздецкая