«Зенит» попал под пятое колесо Москвы

ФК «Зенит» в третьем туре чемпионата России по футболу неожиданно проиграл на своем поле «Родине» — команде, только весной вышедшей в РПЛ. Петербуржцы вели в счете после первого тайма, но рано посчитали дело сделанным, пропустили два гола и не смогли отыграться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Зенит» с шестью очками сохраняет первую строчку в таблице, а «Родина» набрала первые 3 очка и поднялась на 11-е место

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости «Зенит» с шестью очками сохраняет первую строчку в таблице, а «Родина» набрала первые 3 очка и поднялась на 11-е место

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На матч с дебютантом РПЛ Сергей Семак, главный тренер «Зенита», выпустил суператакующий состав, объединив в атакующей линии Максима Глушенкова, Фелипе Аугусто и Александра Соболева. Это было ожидаемо. «Родина» проиграла две стартовых встречи лиги: «Спартаку» 0:3 и «Ростову» 2:4. Правда, потом была неожиданная победа в Кубке России над «Рубином» со счетом 5:0. Пожалуй, лучшего теста для московской команды, чтобы понять, что она собой представляет, чем игра с многократным чемпионом России на его поле, было не придумать. Тем более что Семак перед игрой сказал, что команда, выигравшая турнир в Первой лиге и забившая больше всех голов (58), не может быть слабой. Плюс «Родину» тренирует испанский специалист Хуан Диас, а испанские тренеры сейчас в большом почете, особенно после победы сборной этой страны под руководством Луиса де ла Фуэнте на чемпионате мира.

Начало матча прошло в равной и вязкой борьбе: команды соревновались, кто из них лучше умеет контролировать мяч. Хозяева делали это чаще, но до опасных моментов дело не доводили. Активного прессинга со стороны сине-бело-голубых тоже не было. Так что минут двадцать соперники играли без ворот. А потом футболисты «Зенита» поймали гостей на неудачном розыгрыше от ворот: Глушенков сделал передачу головой вперед, Аугусто пропустил мяч, закрыв защитника, и получилось, что Максим первым успел к мячу и перебросил его через вратаря «Родины Сергея Волкова. Таким образом Глушенков отдал пас сам себе — редчайший случай в футболе. Это был четвертый гол Глушенкова подряд в чемпионате, потому что в предыдущем туре он забил три мяча в ворота «Оренбурга», благодаря чему «Зенит» выиграл в гостях 3:0.

После этого петербуржцы провели ряд острейших атак на ворота «Родины», которые могли завершить разные игроки, однако гостей выручил вратарь. Один раз вступил в игру голкипер «Зенита» Денис Адамов, отразивший дальний удар. До перерыва счет на табло не изменился.

Когда команды вышли из раздевалок на второй тайм, выяснилось, что Сергей Семак никаких перестановок в составе не сделал. А вот тренер «Родины» поменял одного игрока. Через пять минут пришлось менять и другого, получившего травму, — вместо него на поле вышел полузащитник Леон Мусаев, воспитанник петербургской школы «Смена», когда-то игравший за «Зенит». Пару раз гости подошли к воротам Адамова и даже ударили по ним, но не хватило точности. У хозяев был шанс, когда штрафной за снос Соболева пробивал Глушенков, но мяч прилетел в руки вратарю.

Буквально в ответной атаке «Родина» забила гол, однако судья его отменил, посчитав, что соперник в штрафной «Зенита» нарушил правила против защитника Густаво Мантуана. Потом арбитра Игоря Капленкова из Москвы позвали смотреть монитор и он изменил первоначальное решение, засчитав гол гостей. Это был первый мяч, который пропустил «Зенит» в чемпионате. И надо сказать, заслуженно: «Родина» в начале второго тайма выглядела острее, а зенитовцы играли так, словно хотели удержать счет. Но это были еще цветочки для хозяев. Через три минуты форвард москвичей Артур Гарибян послал еще один мяч в ворота «Зенита» после незамысловатой комбинации. К тому времени на поле у хозяев появился бразилец Луис Энрике, заменивший Аугусто. Он оказался рядом с Гарибяном в тот момент, когда ему пришла передача, но помешать сопернику не сумел. Впрочем, в этом эпизоде провалилась вся оборона «Зенита».

Петербуржцы после этого перевели игру на половину поля гостей, и Соболев после флангового навеса мог сквитать счет, но отправил мяч головой чуть выше перекладины. Далее еще более выгодный момент упустил Вильмар Барриос, не попавший головой с близкого расстояния в открытые ворота после прохода и передачи Луиса Энрике. Чтобы спаси матч, тренерский штаб «Зенита» выпустил на поле Дугласа Сантоса и Александра Ерохина. Позже на поле вышли еще и защитники Кевин Андраде и Нуралы Алип. В атаку пошел другой высокорослый защитник хозяев — Игорь Дивеев. Но это преимущество сине-бело-голубых в воздухе не позволило им спасти даже очка. «Зенит» проиграл команде, которую называют «пятым колесом» в московской телеге (столицу в РПЛ представляют еще «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА).

Следующий матч «Зенит» проведет 16 августа на «Газпром Арене» против московского «Динамо» в четвертом туре РПЛ. К тому моменту он не останется на первом месте в таблице, потому что конкуренты не дремлют.

Кирилл Легков