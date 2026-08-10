Исковая данность

“Ъ” продолжает рассказывать о ходе избирательной кампании и о том, как те или иные действия партийцев могут повлиять на результаты осенних выборов в Госдуму. Главными событиями прошлой недели стали жеребьевка мест партийных списков в бюллетене и подписание соглашения о сотрудничестве в наблюдении за выборами. А ближе к выходным разразился самый громкий пока скандал этой кампании: партия «Родина» подала в Верховный суд РФ иск о снятии с выборов партии «Яблоко».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На получение «Яблоком» (справа — лидер партии Николай Рыбаков) второго номера в бюллетене его конкуренты отреагировали жесткой критикой и судебным иском

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ На получение «Яблоком» (справа — лидер партии Николай Рыбаков) второго номера в бюллетене его конкуренты отреагировали жесткой критикой и судебным иском

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Жеребьевка мест партий в избирательном бюллетене прошла в Центризбиркоме 5 августа с использованием лототрона, откуда партийцы вынимали непрозрачные шары с цифрами. Первый номер выпал «Единой России» (ЕР), что, как подчеркнула председатель ЦИКа Элла Памфилова, случилось с единороссами на думских выборах впервые (в региональных кампаниях партия власти занимает в бюллетенях первую строчку достаточно часто). Места в первой тройке также получили «Яблоко» и ЛДПР, а замкнули список участников «Новые люди» (см. “Ъ” от 6 августа).

Днем ранее в Общественной палате было заключено соглашение о сотрудничестве при наблюдении за выборами. Такой документ партии традиционно подписывают перед каждым Единым днем голосования, и столь же традиционно в этой церемонии не участвуют КПРФ и «Справедливая Россия» (СР), которые больше надеются не на взаимодействие с конкурентами, а на собственный корпус наблюдателей. От подписания соглашения, в котором приняли участие 8 из 11 партий — участниц выборов, уклонилось и «Яблоко», где не доверяют самому институту общественного наблюдения (см. “Ъ” от 5 августа).

Те же «яблочники» невольно стали героями первого громкого скандала кампании-2026: 7 августа партия «Родина» подала в Верховный суд иск об отмене регистрации федерального списка «Яблока» на выборах в Госдуму. По мнению «родинцев», их конкуренты допустили «массу юридических нарушений»: например, вели незаконную агитацию в запрещенных соцсетях и позволяли себе экстремистские высказывания (таковыми в «Родине», в частности, считают призывы к прекращению огня и мирным переговорам с Украиной). В «Яблоке» все обвинения отрицают (см. “Ъ” от 8 августа).

Другие партии к иску не присоединились, но свои претензии к «яблочникам» тоже высказали. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий приравнял предложение о переговорах с Киевом к «позорному Брестскому миру» 1918 года. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «Яблоко» не поддерживает курс на укрепление российской государственности и не осуждает действия ВСУ. А лидер СР Сергей Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру изучить «предательскую» деятельность партии.

Представители ЕР в атаке на «Яблоко» участия не принимали, зато активно продвигали «позитивную повестку». Мэр Москвы Сергей Собянин дал большое интервью «России 24», где не только говорил о влиянии успехов столицы на развитие всей России, но и объяснял важность сохранения «экономики мирной жизни» даже в условиях СВО. Председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников раскритиковал идею снижения возраста уголовной ответственности. А глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский предложил пересмотреть действующий порядок блокировки банковских счетов, чтобы «добросовестные люди не лишались доступа к собственным средствам».

Из других событий недели стоит отметить предвыборные поездки нескольких партийных лидеров. Геннадий Зюганов побывал в родном Орле и поучаствовал в открытии «Аллеи Победителей» с установленным на ней бюстом Иосифа Сталина. Леонид Слуцкий посетил Алтайский край, где обсуждал проблемы аграриев, и Тюменскую область, где снова напомнил о репрессиях большевиков против священнослужителей и об идее либерал-демократов учредить День памяти принявших смерть за веру. А Сергей Миронов провел серию встреч в Калининграде, на которых подробно рассказывал о недавних социальных инициативах СР.

Дмитрий Камышев

Законотворческая политика

В Думе продолжаются последние для нынешнего созыва каникулы. В связи с этим законотворческая активность депутатов снизилась, но вносимые ими законопроекты по-прежнему остаются важной частью партийных предвыборных кампаний.

Например, коммунисты, все лето отрабатывающие школьную повестку, предложили запретить отбор в десятый класс на основании баллов ОГЭ, чтобы гарантировать поступление туда всем желающим. А глава комитета по защите семьи Нина Останина выступила за полную отмену ЕГЭ с заменой его на классические государственные экзамены.

Эсеры, делающие акцент на социальной политике, уже не в первый раз потребовали выполнить требования Конвенции Международной организации труда об установлении пенсии на уровне 40% от последней зарплаты. Депутат от СР Игорь Ананских внес поправки об учреждении нового единовременного пособия на рождение второго ребенка в размере 5 млн руб. А либерал-демократы, также верные своей коронной теме, предложили дать губернаторам право вводить разрешительный порядок регистрации иностранцев в отдельных муниципалитетах.

Наконец, «Новые люди» продолжают заботиться об автовладельцах, женщинах и бизнесменах. Для первых они заготовили проекты об обязательном уведомлении хозяина о предстоящей эвакуации машины и о возможности 50-процентной оплаты за штрафстоянку в течение 20 дней. Жизнь женщин призваны облегчить поправки к Трудовому кодексу о праве беременных на дистанционную работу. А в рамках курса на общую поддержку бизнеса на заключение в правительство отправлен законопроект о повышении порога дохода для самозанятых с нынешних 2,4 млн руб. в год до 5 млн руб.

Участники «федеральной пятерки» «Единой России» (ЕР) делают основной акцент на новых драйверах экономического роста для регионов. Сергей Собянин подчеркнул роль Центрального транспортного узла и проекта ВСМ Москва—Санкт-Петербург для развития европейской части РФ. Владислав Головин напомнил о внедрении беспилотных технологий не только для военных задач, но и для укрепления технологического суверенитета. О модернизации социальной инфраструктуры говорилось в ходе визитов Евгения Поддубного в Белгород и Марии Львовой-Беловой в Ярославль. Фактически одной из стержневых тем кампании ЕР является формирование новой гражданской экономической повестки, в том числе на перспективу после завершения СВО.

КПРФ апеллирует к родительскому сообществу, предложив ввести ежегодные выплаты накануне учебного года. А зампред ЦК Владимир Кашин призвал к сдерживанию роста цен на топливо для предприятий АПК. К аграрным регионам с протестным потенциалом проявляют внимание и в ЛДПР. Ее лидер Леонид Слуцкий посетил Алтайский край, предложив создать условия для доступа местной продукции АПК в торговые сети. Партия стремится перехватить повестку критики крупного бизнеса, призвав направить часть сверхприбылей банков на социальные нужды.

Со схожей инициативой выступили и в «Справедливой России» (СР), предложив направить часть доходов банковского сектора на повышение материнского капитала. Кроме того, лидер СР Сергей Миронов выступил за ежемесячные федеральные выплаты для всех жителей Калининградской области. «Новые люди» стремятся привлечь голоса автовладельцев, заявив о проведении рейдов по выявлению неправомерно установленных камер видеофиксации. Кроме того, в партии обратились к теме доступности лекарств, анонсировав внесение закона об уголовной ответственности за срыв поставок инсулина.

У «Единой России» главный позитив — получение первого места в бюллетене. Понятно, что напрямую от них это не зависит, но это дополнительный плюсик. У КПРФ был интересный ход с предложениями Сергея Обухова по противодействию атакам беспилотников, но при очень слабой информационной работе, особенно в соцсетях. То есть интересные инициативы не доходят до целевых аудиторий. У «Справедливой России» сильный заход — возвращение к социальной риторике: провели неплохую пресс-конференцию, представили и топ-список, и основные инициативы.

ЛДПР поймали две темы: миграция и антикоммунизм с призывами покаяться за грехи прошлого. Одна из ошибок — участие в отбивании вопросов о здоровье Слуцкого. Своей активностью они сами вывели эту тему в повестку дня, теперь все пересматривают видео Слуцкого и думают: болеет, не болеет? У «Новых людей» из плюсов — отказ от включения в коллективную атаку на «Яблоко» и акцент на важности честной конкуренции. Можно поставить им в заслугу и набор узких, но реализуемых инициатив, например по борьбе с камерами-ловушками на дорогах. В минус КПРФ, СР и ЛДПР я бы поставил атаку на ЕГЭ, потому что очевидных альтернатив-то нет, а они предлагают просто рубить под корень то, что есть.

Кампания «Единой России» идет инерционно, но продвигается за счет масштабности и доминирования, в том числе за счет рекламных носителей. Остается проблема дефицита позитивных инициатив: трудно удивить избирателя. Некоторые инициативы вроде всероссийского контроля безопасности аттракционов можно легко себе представить у любой партии.

КПРФ начала уличную агитацию. Пока ее пресса выглядит как компромисс между остроактуальными темами бензина и интернета и узкопартийными вопросами. Идеи «Справедливой России» о Госплане 2.0, Госкомцен, новой модели материнского капитала потенциально медийны, хотя не повышают ожиданий от результативности партии. В ЛДПР повысилась интенсивность выдвигаемых тем — типа ипотеки под 3%. Но атаки на «Яблоко» были более заметны при их спорной электоральной продуктивности для самого бренда ЛДПР.

Кстати, сначала казалось, что появление «Яблока» на выборах бьет прежде всего по «Новым людям», но потом оказалось, что это удар по всей оппозиции, поскольку «яблочники» претендуют на роль единственной альтернативы. И в этом смысле факт неучастия «Новых людей» в кампании против «яблочников» выигрышен вне зависимости от судьбы последних. Что же касается «Яблока», то оно: а) ничего не предпринимало и потому не ошибалось и б) доводило свой главный месседж силами партий-оппонентов. Это сохраняло аппаратные риски, но у партии с электоральной точки зрения никогда не было столь эффективной кампании, собиравшей такое количество ожиданий и тревог.