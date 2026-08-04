Единение с исключениями

В Общественной палате (ОП) РФ 4 августа прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве при наблюдении за выборами. В нем приняли участие восемь из одиннадцати партий, зарегистрированных на выборах в Госдуму. Участники мероприятия заявили, что главной задачей наблюдателя считают легитимацию результатов выборов. Представители уклонившихся от подписания партий полагают, что особой пользы в борьбе с нарушениями такие соглашения не приносят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В зале, где подписывалось соглашение о наблюдении за выборами, осталось несколько многозначительно свободных мест

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости В зале, где подписывалось соглашение о наблюдении за выборами, осталось несколько многозначительно свободных мест

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для обеспечения наблюдения за голосованием на сентябрьских выборах предполагает обмен опытом, обсуждение стандартов наблюдения и совместную информационную работу по разъяснению вопросов, связанных с подготовкой и проведением голосования. Секретарь ОП Лидия Михеева напомнила, что такое соглашение уже стало традиционным и, хотя у каждого из подписантов свои цели, они способны обеспечить главное — защиту права каждого гражданина свободно выразить свою волю. Сопредседатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Алексей Песков пригласил всех присутствующих на обучающий семинар, где их ознакомят с последними разработками по методике наблюдения.

Всего в думской кампании-2026 примут участие одиннадцать партий. Соглашение подписали восемь из них: «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди», «Зеленые», «Коммунисты России», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Родина» и Партия прямой демократии.

«Для нашей партии основная цель в ходе кампании — это легитимный результат»,— объяснил член генсовета «Единой России» Сергей Перминов. По его словам, в этом партии будут помогать почти 200 тыс. наблюдателей и технологическая платформа, которая в режиме реального времени позволяет отслеживать выявленные или предполагаемые нарушения и давать на них своевременный и «нормативно обоснованный» ответ. «Давайте взаимодействовать, потому что именно в единстве наша сила»,— призвал коллег господин Перминов.

Когда на участке есть наблюдатели, то у кандидата меньше поводов для жалоб, а у избирателя больше доверия к итогам голосования, отметил руководитель исполкома «Новых людей» Айрат Ахметзянов. Его партия рассчитывает обучить до 90 тыс. наблюдателей, а особое внимание уделит наблюдению за онлайн-голосованием. Важно, чтобы наблюдатели четко понимали, что происходит на участке, и «чтобы не было шума на ровном месте», который периодически пытаются создать представители некоторых партий, добавил член высшего совета ЛДПР Никита Березин.

Лидер Партии пенсионеров Эрик Праздников заявил, что его партия видит в наблюдателе не врага избирательной системы, а самый эффективный инструмент легитимизации избирательного процесса.Поэтому «пенсионеры» готовы выставить на участки «армию» в 95 тыс. наблюдателей. «Задача важнейшая, чтобы результаты голосования не вызывали сомнения ни у кого: ни у выигравших, ни у проигравших, ни, самое главное, у граждан»,— разъяснил господин Праздников.

Руководитель исполкома «Родины» Алексей Рылеев посетовал, что не видит в зале представителей «Яблока», которое, по его оценке, создает себе «ореол жертвы» и фактически работает на западные СМИ, при этом очерняя страну и выборы. Раз их здесь нет, то зачем о них говорить, сделала партийцу замечание Лидия Михеева. Они же начнут потом говорить, что выборы были нечестным, и вообще, «с "Яблоком" надо что-то делать», не унимался «родинец».

Зампред «Яблока» Иван Большаков пояснил “Ъ”, что «Яблоко» не участвует в проекте ОП, потому что не считает этот механизм легитимным.

По его мнению, идея направлять наблюдателей через ОП придумана, чтобы убрать независимых наблюдателей и создать дополнительный фильтр. В КПРФ тоже не видят целесообразности в подписании подобных «номинальных соглашений», рассказал “Ъ” первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин: «К сожалению, как показала практика всех выборов, мало кто из других партий или общественных палат помогает нам фиксировать нарушения». Компартия намерена выставить около 100 тыс. наблюдателей в рамках проекта «Красный контроль», но не будет возражать, если общественники или другие партийцы «встанут рядом с нами», добавил коммунист.

В пресс-службе «Справедливой России» “Ъ” сообщили, что партия «высоко ценит работу ОП по укреплению доверия к выборам», однако у эсеров «есть свои сложившиеся подходы к наблюдению за избирательным процессом» и они сами определяют «формы и методы своей деятельности». «Институт партийного наблюдения является достаточным механизмом для обеспечения законности и прозрачности выборов»,— подчеркнули в партии, добавив, что «всегда готовы к взаимодействию с ОП по вопросам совершенствования избирательного процесса».

Анастасия Корня, Григорий Лейба