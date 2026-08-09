На КАД и федеральных трассах Ленобласти ограничат движение из-за дорожных работ

Летние дорожные работы ограничат движение автомобилистов по КАД и федеральным трассам в Ленинградской области. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Сроки работ на 65-м километре КАД продлили до 11 августа. Из-за этого перекрыт съезд №3 с внутреннего кольца на Московское шоссе в направлении станции метро «Звездная». Изначально завершить работы планировали 7 августа.

С 10 по 26 августа на 15-м километре трассы А-121 «Сортавала» в районе Агалатово будут поочередно полностью перекрывать съезды и переходно-скоростные полосы. Там запланирован ремонт проезжей части.

Кроме того, с 7 по 14 августа полностью перекроют съезды в узле пересечения КАД и Левашовского шоссе — с Левашовского шоссе на внешнее кольцо КАД и с внешнего кольца на Левашовское шоссе. Ограничения связаны с реконструкцией северного участка КАД.

С 11 по 13 августа на 134-м километре трассы А-181 «Скандинавия» введут реверсивное движение со светофорным регулированием. Скорость транспорта на участке ограничат до 40 км/ч.

Карина Дроздецкая