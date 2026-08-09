Петербурженке ошибочно начислили долг в 40 млн рублей за парковку

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга назвал ошибкой задолженность горожанки в размере более 40 млн рублей за неоплаченную парковку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комитет по транспорту Петербурга объяснил долг в 40 млн рублей за парковку ошибкой

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Комитет по транспорту Петербурга объяснил долг в 40 млн рублей за парковку ошибкой

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Как уточнили в комитете, после неуплаты штрафа за административное правонарушение в отношении автомобилистки составили протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и направили его мировому судье. Постановление о взыскании должен был направить на исполнение мировой суд.

При этом в комитете не располагают информацией о том, на каком этапе произошла ошибка. Горожанке рекомендовали обратиться в Федеральную службу судебных приставов для ее устранения.

Ранее местные СМИ сообщали, что после неоплаты штрафа за парковку женщине назначили штраф за неуплату первого взыскания, а затем на «Госуслугах» появился долг более чем на 40 млн рублей.

Карина Дроздецкая