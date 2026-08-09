Россельхознадзор выявил фальсификацию в корме для кошек из Ленобласти

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении корма для кошек «Woow» ленинградского производителя ООО «Русресурс». В составе продукта с индейкой и кроликом специалисты не обнаружили заявленного мяса кролика, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пробы корма отобрали на производственной площадке предприятия в ходе лабораторного мониторинга. ООО «Русресурс» входит в реестр экспортеров и Таможенного союза.

В ведомстве напомнили, что производители обязаны указывать на упаковке полную и достоверную информацию о составе продукции. При повторном выявлении несоответствий может быть рассмотрен вопрос о приостановлении экспорта продукции.

ООО «Русресурс» во Всеволожском районе Ленинградской области (территория промзоны «Спутник») — это завод по производству влажных кормов для кошек и собак, работающий в том числе по контрактам полного цикла для частных торговых марок (СТМ). Компания зарегистрирована в июне 2022 года. Создание компании совпало с периодом массового ухода зарубежных брендов кормов с российского рынка.

Карина Дроздецкая