Архипелаг Кузова в Карелии вошел в топ-10 самых удивительных мест России

Архипелаг Кузова в Карелии вошел в десятку самых удивительных природных мест России по версии Ассоциации туроператоров России (АТОР). Об этом сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кузова — это 16 куполообразных островов в Белом море

Фото: Сергей Иванов / Wikimedia Кузова — это 16 куполообразных островов в Белом море

Фото: Сергей Иванов / Wikimedia

Кузова — это 16 куполообразных островов в Белом море. Здесь нет причалов, регулярного паромного сообщения, магазинов, гостиниц и сотовой связи. При этом архипелаг считается одним из известных «мест силы» Русского Севера. По оценке АТОР, ежегодно его посещают от 2 до 5 тыс. туристов, обычно по пути на Соловки.

Также в список вошли Долина гейзеров на Камчатке, остров Монерон в Сахалинской области, Шантарские острова в Хабаровском крае, урочище «Алтайский Марс» в Республике Алтай и Таловские чаши в Томской области.

В десятку также попали Байкал, плато Путорана в Красноярском крае, музей-заповедник «Дивногорье» в Воронежской области и этнопарк «Тоня Тетрина» в Мурманской области.

Карина Дроздецкая