Объем строительных работ в Ленобласти за год вырос на 15%

Строительные организации Ленинградской области в первом полугодии 2026 года выполнили работы на 282 млрд рублей — на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, поздравляя строителей с профессиональным праздником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чисто занятых в строительстве увеличилось на 17%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Чисто занятых в строительстве увеличилось на 17%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Оборот строительной отрасли вырос на 20% и достиг 171 млрд рублей. Число занятых в строительстве увеличилось на 17%, до 74 тыс. человек, а средняя зарплата выросла на 17% и превысила 113 тыс. рублей.

«Пока вокруг спорят о возможном замедлении рынка, ленинградские строители возводят дома и предприятия, школы и детские сады, спортивные объекты, дороги и инженерные сети»,— говорится в сообщении главы региона.

Господин Дрозденко отметил, что отрасль продолжает расти, несмотря на осторожные прогнозы по рынку.

Карина Дроздецкая