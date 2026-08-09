В Петербурге мужчина с ножом напал на двух прохожих в парке

В Петербурге 8 августа мужчина с ножом напал на людей в парке Сосновка. В результате пострадали двое прохожих 20 и 33 лет, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержанного доставили в отдел полиции

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Задержанного доставили в отдел полиции

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сообщение о нападении поступило в полицию около 11:51. Сотрудники ОВО задержали подозреваемого у дома №47 на улице Жака Дюкло. Им оказался 60-летний мужчина, который был пьян.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего их отпустили на амбулаторное лечение. Задержанного доставили в отдел полиции.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Карина Дроздецкая