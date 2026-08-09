В школах и детсадах Карелии расширят меню за счет рыбы и морепродуктов

С 1 сентября в детских садах и школах Карелии начнут действовать обновленные рекомендации Роспотребнадзора по организации питания детей. В меню дошкольников станет больше нежирной и среднежирной рыбы, а рыбные блюда будут подавать не реже двух раз в неделю, сообщили в Минсельхозе Карелии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При приготовлении рыбы для дошкольников предусмотрены щадящие способы — варка, приготовление на пару и запекание

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ При приготовлении рыбы для дошкольников предусмотрены щадящие способы — варка, приготовление на пару и запекание

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Для школьников и студентов ассортимент рыбных блюд расширят. В меню появятся холодные закуски, запеканки, а также первые и вторые блюда с рыбой, морепродуктами и овощами. При приготовлении рыбы для дошкольников предусмотрены щадящие способы — варка, приготовление на пару и запекание.

В Минсельхозе республики отметили, что для региона, который входит в число ведущих рыбоводных субъектов России, использование местной продукции в организованном детском питании имеет особое значение.

Обновленные рекомендации Роспотребнадзора вступят в силу 1 сентября 2026 года.

Карина Дроздецкая