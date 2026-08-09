«Чкаловскую» будут ограничивать на вход до декабря из-за ремонта эскалаторов
С 10 августа по 16 декабря в рабочие дни изменится режим работы вестибюля станции метро «Чкаловская» из-за капитального ремонта эскалаторов. Об этом сообщили в Telegram-канале петербургского метрополитена.
С 17:50 до 19:00 вход на станцию будет ограничен
Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ
С 17:50 до 19:00 вход на станцию будет ограничен. При необходимости время ограничения могут скорректировать с учетом фактического пассажиропотока.
Пассажирам рекомендуют заранее планировать маршрут.