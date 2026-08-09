«Чкаловскую» будут ограничивать на вход до декабря из-за ремонта эскалаторов

С 10 августа по 16 декабря в рабочие дни изменится режим работы вестибюля станции метро «Чкаловская» из-за капитального ремонта эскалаторов. Об этом сообщили в Telegram-канале петербургского метрополитена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 17:50 до 19:00 вход на станцию будет ограничен

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ С 17:50 до 19:00 вход на станцию будет ограничен

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

С 17:50 до 19:00 вход на станцию будет ограничен. При необходимости время ограничения могут скорректировать с учетом фактического пассажиропотока.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать маршрут.

Карина Дроздецкая