Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Чкаловскую» будут ограничивать на вход до декабря из-за ремонта эскалаторов

С 10 августа по 16 декабря в рабочие дни изменится режим работы вестибюля станции метро «Чкаловская» из-за капитального ремонта эскалаторов. Об этом сообщили в Telegram-канале петербургского метрополитена.

С 17:50 до 19:00 вход на станцию будет ограничен

С 17:50 до 19:00 вход на станцию будет ограничен

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

С 17:50 до 19:00 вход на станцию будет ограничен

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

С 17:50 до 19:00 вход на станцию будет ограничен. При необходимости время ограничения могут скорректировать с учетом фактического пассажиропотока.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать маршрут.

Карина Дроздецкая

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд