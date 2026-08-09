Небо Петербурга сегодня вечером озарят «Лучи Победы»

В Петербурге в воскресенье, 9 августа, в День окончания Ленинградской битвы, над площадью Победы включат «Лучи Победы». Шесть прожекторов на высотных зданиях № 207 и № 224 Московского проспекта направят световые потоки в небо, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция пройдет с 21:40 9 августа до 04:25 10 августа

Фото: Пресс-служба Смольного Акция пройдет с 21:40 9 августа до 04:25 10 августа

Фото: Пресс-служба Смольного

Акция пройдет с 21:40 9 августа до 04:25 10 августа. Ранее «Лучи Победы» уже загорались в воскресенье ночью — с 00:00 до 04:25.

«Для каждого петербуржца площадь Победы — место памяти о подвиге Ленинграда»,— цитирует слова губернатора Петербурга Александра Беглова пресс-служба регионального правительства.

Два скрещенных луча в ночном небе стали одним из символов обороны Ленинграда. Во время блокады прожекторы помогали обнаруживать вражеские самолеты и наводить на них артиллерию.

Карина Дроздецкая