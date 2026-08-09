Теплая и сухая погода ожидается в Петербурге в начале недели

Погода в Петербурге в понедельник, 10 августа, будет теплой и сухой. Днем температура воздуха поднимется до +23…+25 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В воскресенье, 9 августа, город находится под влиянием гребня антициклона

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ В воскресенье, 9 августа, город находится под влиянием гребня антициклона

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В воскресенье, 9 августа, город находится под влиянием гребня антициклона. Ожидается переменная облачность без существенных осадков, а в Ленинградской области местами пройдут кратковременные дожди. Температура в Петербурге составит +21…+23 градуса, в Ленобласти — +20…+25 градусов.

В понедельник ночью столбики термометров покажут +14…+16 градусов. Днем осадков не ожидается, ветер будет западным.

Карина Дроздецкая