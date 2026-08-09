Мэр Екатеринбурга объяснил, из-за чего в городе до сих пор проблемы с водой

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объяснил, почему в городе до сих пор сохраняются перебои с холодным водоснабжением после аварии на станции водоподготовки МУП «Водоканал». По его словам, специалисты продолжают работы для обеспечения гарантированного качества очищенной воды, из-за чего система пока функционирует в особом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Как объяснил глава города, сооружения водоподготовки работают на максимальных технологических режимах. Холодная вода подается во все районы Екатеринбурга под пониженным давлением, однако в ряде микрорайонов она поступает преимущественно на нижние этажи многоквартирных домов. «Сегодня в течение дня давление подачи воды в связи с технической необходимостью будет понижено, поэтому сохранится локальное ограничение подачи ХВС в нескольких микрорайонах»,— прокомментировал Алексей Орлов.

В мэрии рассчитывают, что специалисты МУП «Водоканал» смогут до конца дня восстановить водоснабжение в полном объеме. Сообщалось, что завершить все работы рассчитывают к 20:00 9 августа.

На время проведения работ в городе организован подвоз воды для жителей и социально значимых объектов. Автоцистерны работали в ночное время и продолжат работу в течение дня. Кроме того, предприятие организовало бесплатную раздачу питьевой воды через сеть водоматов, а также открыло дополнительные пункты выдачи бутилированной воды в Пионерском микрорайоне, в том числе у торговых центров «Парк Хаус», «Апельсин» и «Современник», а также возле городской больницы № 7 и на ул. Советской, 10.

Напомним, о проблемах с водой стало известно 7 августа: администрация заявила, что из-за низкого качества исходной воды, поступающей с водозабора, из строя вышли восемь из 20 фильтров на станции водоподготовки «Водоканала». После отключения водоснабжения прокуратура Екатеринбурга начала проверку.