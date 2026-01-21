Отставных сотрудников Бундесвера и украинку заподозрили в шпионаже в пользу Москвы

В Берлине задержали женщину «немецко-украинского происхождения» по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным следствия, ее пособниками были двое бывших сотрудников Бундесвера, сообщает радиостанция WMW.

По версии следствия, гражданка ФРГ и Украины с ноября 2023 года поддерживала контакт с доверенным лицом в посольстве РФ в Берлине, «работавшим на российскую разведку». Она передавала данные, касающиеся конфликта на Украине, заявили в федеральной прокуратуре. В частности, женщина собирала информацию об участниках «громких политических событий» и «местонахождении предприятий по производству оружия», а также о «планируемых поставках Украине беспилотников».

По данным Spiegel, подозреваемую зовут Илона В. Следствие считает, что ей помогали бывшие сотрудники Министерства обороны ФРГ. Один из подозреваемых — недавно вышедший в отставку штабной офицер, другой — высокопоставленный чиновник, покинувший Бундесвер более 15 лет назад.

Прокуратура считает, что женщина также помогала своему связному в российском посольстве «участвовать в политических мероприятиях в Берлине под вымышленными именами», чтобы развивать агентурную сеть.

Подозреваемая арестована, сообщили в федеральной прокуратуре. У нее дома, а также по местам жительства экс-сотрудников Бундесвера прошли обыски. Были ли задержаны отставные сотрудники, не уточняется.