МИД РФ предостерег россиян от поездок в Германию

МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Германию без крайней необходимости. С таким призывом выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, объяснив это действиями властей страны в отношении граждан РФ.

«Мы вновь предостерегаем от посещения Германии без крайней необходимости»,— сказала госпожа Захарова на брифинге.

По ее словам, нынешние германские власти сознательно продолжают считать подозрительным практически любого находящегося на территории ФРГ гражданина РФ.

В конце прошлого года официальный представитель МИД говорила, что «ФРГ де-факто превращена в территорию бесправия для людей определенной национальности, в данном случае людей из России».

Анастасия Домбицкая