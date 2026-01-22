Германия решила выслать заместителя военного атташе посольства РФ из-за шпионажа

Власти Германии выслали из страны заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Об этом сообщил Spiegel. Вскоре информацию подтвердил МИД страны.

«Сегодня мы вызвали российского посла и сообщили ему о высылке указанного лица, которое шпионило в интересах России», — заявил МИД Германии в X.

По информации Spiegel, на такие меры власти пошли после задержания местной жительницы украинского происхождения, которую заподозрили в шпионаже в пользу Москвы.

Накануне немецкая прокуратура сообщила об аресте гражданки ФРГ и Украины. По версии следствия, Илона В. собирала данные, которые могли быть полезны России при проведении СВО. Утверждалось, что она взаимодействовала с отставными сотрудниками Бундесвера и что в российском посольстве у нее был связной.