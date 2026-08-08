В районы Екатеринбурга возобновили подачу воды после аварийного отключения

В 14 часов с фильтровальной станции МУП «Водоканал» началась подача холодной воды в районы Екатеринбурга, сообщил глава города Алексей Орлов. Напомним, с 7 августа из-за засорения фильтров на Волчихинском водохранилище была ограничена подача воды в Кировском, Орджоникидзевском, Чкаловском районах, а также частично в Верх-Исетском, Октябрьском и Ленинском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«Идет постепенное заполнение системы водоснабжения»,— сообщил мэр, добавив, что если у горожан остаются проблемы с водоснабжением, то можно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 222-3-005.

После отключения водоснабжения прокуратура Екатеринбурга начала проверку. В больницы организовывали бесперебойный подвоз воды в автоцистернах.