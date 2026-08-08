Оман осудил атаки на суда в Ормузском проливе

МИД Омана осудил участившиеся атаки на суда в Ормузском проливе. Это нарушает международное право и суверенитет территориальных вод, а также ставит под угрозу безопасность морского судоходства, указано в сообщении ведомства в соцсети Х.

В МИД Омана призвали не допустить срыва переговоров об организации судоходства в Ормузском проливе. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран и Маскат близки к заключению соглашения.

8 августа в Ормузском проливе, в 18 км к востоку от Омана, обстреляли судно. МИД ОАЭ заявил об атаке на судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC и обвинил в нападении Иран.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Правила ормузского движения».