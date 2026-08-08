У берегов Омана в Ормузском проливе загорелось судно после обстрела
Судно подверглось обстрелу в Ормузском проливе, в 18 км к востоку от Омана. На борту начался пожар, который уже удалось потушить. Экипаж находится в безопасности, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Ущерба для окружающей среды не зафиксировано. Началось расследование инцидента, указано в сообщении UKMTO. Принадлежность судна не уточняется.
МИД ОАЭ заявил об атаке на судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC, которое шло транзитом через Ормузский пролив. Эмиратская сторона обвинила в нападении Иран.
Ситуация в Ормузском проливе обострилась в июле — после прекращения действия мирного соглашения между Ираном и США. Иран объявил о закрытии водного пути, а США начали блокаду иранских портов. С того момента суда различных стран неоднократно подвергались атакам в Ормузском проливе.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Правила ормузского движения».
Недавние инциденты в Ормузском проливе включают атаку на сухогруз Minoan Pioneer 4 августа 2026 года, в результате которой снаряд попал в машинное отделение, вызвав пожар и оставив одного инженера пропавшим без вести. Днем ранее, 3 августа 2026 года, снаряд поразил неназванное судно у побережья Омана, а ещё ранее, 20 июля 2026 года, UKMTO сообщило о пожаре на судне у берегов Омана после попадания снаряда.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) 23 июля 2026 года сообщил о минировании южной части Ормузского пролива, в результате чего один из трех нефтяных танкеров подорвался на мине и загорелся. В тот же период, 12 июля 2026 года, КСИР объявил о закрытии морского маршрута Ормузского пролива для судоходства до окончания вмешательства США в регионе.