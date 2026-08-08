У берегов Омана в Ормузском проливе загорелось судно после обстрела

Судно подверглось обстрелу в Ормузском проливе, в 18 км к востоку от Омана. На борту начался пожар, который уже удалось потушить. Экипаж находится в безопасности, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Ущерба для окружающей среды не зафиксировано. Началось расследование инцидента, указано в сообщении UKMTO. Принадлежность судна не уточняется.

МИД ОАЭ заявил об атаке на судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC, которое шло транзитом через Ормузский пролив. Эмиратская сторона обвинила в нападении Иран.

Ситуация в Ормузском проливе обострилась в июле — после прекращения действия мирного соглашения между Ираном и США. Иран объявил о закрытии водного пути, а США начали блокаду иранских портов. С того момента суда различных стран неоднократно подвергались атакам в Ормузском проливе.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Правила ормузского движения».