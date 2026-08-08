Иран потребовал от США компенсаций для открытия Ормузского пролива

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна близка к заключению сделки с Оманом по Ормузскому проливу, однако это не означает полного возобновления судоходства. Для открытия водного пути Иран ожидает от США компенсаций за нарушение мирного соглашения, добавил министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По словам господина Аракчи, Иран и Оман продолжают обсуждать детали временного маршрута судоходства через Ормузский пролив. Слова министра приводит Tasnim.

«Ормузский пролив — это не просто экономический проход и водный путь, а скорее символ превосходства страны в геополитической сфере»,— сказал журналистам представитель Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Мохебби (цитата по Tasnim).

Иран и Оман обсуждают сделку, при которой коммерческие суда будут входить в пролив через иранские воды, а выходить — через оманские. Маршрут будет рассчитан на два–четыре месяца, но при необходимости может использоваться дольше, сообщали в иранском МИД.

Подробнее — в материале «Ъ» «Правила ормузского движения».