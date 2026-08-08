Иран потребовал от США компенсаций для открытия Ормузского пролива
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна близка к заключению сделки с Оманом по Ормузскому проливу, однако это не означает полного возобновления судоходства. Для открытия водного пути Иран ожидает от США компенсаций за нарушение мирного соглашения, добавил министр.
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
По словам господина Аракчи, Иран и Оман продолжают обсуждать детали временного маршрута судоходства через Ормузский пролив. Слова министра приводит Tasnim.
«Ормузский пролив — это не просто экономический проход и водный путь, а скорее символ превосходства страны в геополитической сфере»,— сказал журналистам представитель Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Мохебби (цитата по Tasnim).
Иран и Оман обсуждают сделку, при которой коммерческие суда будут входить в пролив через иранские воды, а выходить — через оманские. Маршрут будет рассчитан на два–четыре месяца, но при необходимости может использоваться дольше, сообщали в иранском МИД.
Подробнее — в материале «Ъ» «Правила ормузского движения».
Источники Axios сообщали 5 августа 2026 года, что США, Иран и Оман согласовали основные принципы промежуточного соглашения по Ормузскому проливу, предусматривающего, что коммерческие суда будут входить в пролив через иранские воды, а выходить — через оманские. По данным Axios, Иран изначально не будет взимать транзитные пошлины с рейсов в течение 60 дней, а затем стороны обязуются в течение 30 дней приступить к разминированию тех районов пролива, которые были блокированы Ираном. Власти Ирана заявили 7 августа 2026 года, что готовы обеспечить свободный проход коммерческих судов через Ормузский пролив, заблокированный с начала войны, в обмен на снятие американских санкций. 11 июля 2026 года министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел переговоры с оманским коллегой Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди в Маскате, где обсуждалось безопасное судоходство в Ормузском проливе. Обсуждение касалось полного открытия «срединной линии» в международных водах пролива для свободного и беспрепятственного судоходства.