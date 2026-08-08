У моря в Турции найден неизвестный БПЛА

Неизвестный беспилотник найден в 500 м от побережья турецкой провинции Сакарья. БПЛА был без взрывчатки, его передали сотрудникам береговой охраны.

Спасатели заметили дрон в районе Кожаали. Беспилотник упал в море, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местный канал NTV. Кому мог принадлежать БПЛА, пока неизвестно.

Источники Bloomberg сообщили, что Турция сегодня ограничила судоходство в Черном море. Причиной стали участившиеся нападения на российские и украинские суда в этом районе. МИД Турции призывал Москву и Киев снизить напряженность.

О последствиях атак на суда — в публикации «Ъ» «Контейнеры нагружают надбавками».