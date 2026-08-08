Автоцистерны привозят воду в больницы Екатеринбурга из-за аварии на «Водоканале»

В больницы Екатеринбурга организован бесперебойный подвоз воды после отключения водоснабжения из-за аварии на «Водоканале». Как сообщили в свердловском минздраве, медицинская помощь оказывается в полном объеме, несмотря на перебои с водоснабжением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал пресс-службы Минздрава Свердловской области Фото: Telegram-канал пресс-службы Минздрава Свердловской области

В частности, воду подали утром в ГКБ №23, и госпитализацию пациентов прерывать не стали. «Высокотехнологичная медицинская помощь также оказывается без ограничений. Например, операционный блок ГКБ №40 полностью обеспечен водой и функционирует в штатном режиме»,— прокомментировали в региональном министерстве.

По состоянию на 12:50 центральное водоснабжение в привычном режиме начало поступать в часть медицинских организаций.

Напомним, в нескольких районах уральской столицы ограничили подачу холодной воды после выхода из строя восьми из 20 фильтров на станции водоподготовки МУП «Водоканал». Причиной аварии стало низкое качество исходной воды, поступающей с водозабора.