За уничтоженный БПЛА участникам спецсборов в Заполярье хотят выплачивать 30 тысяч рублей
В Мурманской области участникам специальных сборов мобилизационного людского резерва могут установить выплаты за уничтоженные беспилотники. Соответствующий проект постановления появился на портале «Открытый электронный регион».
За уничтоженный БПЛА участникам спецсборов в Заполярье хотят выплачивать 30 тысяч рублей
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Согласно документу, участникам сборов предлагают выплачивать по 30 тыс. рублей за каждый уничтоженный БПЛА. Выплата будет единовременной и перечисляться после завершения сборов.
Деньги планируют выделять из областного бюджета Мурманской области. Решение о введении такой меры поддержки пока оформлено в виде проекта постановления.