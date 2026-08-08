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За уничтоженный БПЛА участникам спецсборов в Заполярье хотят выплачивать 30 тысяч рублей

В Мурманской области участникам специальных сборов мобилизационного людского резерва могут установить выплаты за уничтоженные беспилотники. Соответствующий проект постановления появился на портале «Открытый электронный регион».

За уничтоженный БПЛА участникам спецсборов в Заполярье хотят выплачивать 30 тысяч рублей

За уничтоженный БПЛА участникам спецсборов в Заполярье хотят выплачивать 30 тысяч рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

За уничтоженный БПЛА участникам спецсборов в Заполярье хотят выплачивать 30 тысяч рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Согласно документу, участникам сборов предлагают выплачивать по 30 тыс. рублей за каждый уничтоженный БПЛА. Выплата будет единовременной и перечисляться после завершения сборов.

Деньги планируют выделять из областного бюджета Мурманской области. Решение о введении такой меры поддержки пока оформлено в виде проекта постановления.

Матвей Николаев

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