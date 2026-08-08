В Мурманской области участникам специальных сборов мобилизационного людского резерва могут установить выплаты за уничтоженные беспилотники. Соответствующий проект постановления появился на портале «Открытый электронный регион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За уничтоженный БПЛА участникам спецсборов в Заполярье хотят выплачивать 30 тысяч рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ За уничтоженный БПЛА участникам спецсборов в Заполярье хотят выплачивать 30 тысяч рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Согласно документу, участникам сборов предлагают выплачивать по 30 тыс. рублей за каждый уничтоженный БПЛА. Выплата будет единовременной и перечисляться после завершения сборов.

Деньги планируют выделять из областного бюджета Мурманской области. Решение о введении такой меры поддержки пока оформлено в виде проекта постановления.

Матвей Николаев