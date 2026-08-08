Обвиняемый в убийстве ребенка в Петербурге содержится в одиночной камере

Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге Петр Жилкин находится в отдельной камере следственного изолятора. Жалоб на условия содержания от него не поступало, сообщил руководитель Второго следственного отдела ГСУ СК по Петербургу Владимир Захарян, пишет РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд по делу об убийстве мальчика в Петербурге начнется 13 августа

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Суд по делу об убийстве мальчика в Петербурге начнется 13 августа

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Уголовное дело об убийстве малолетнего было возбуждено после исчезновения ребенка в конце января. По версии следствия, 30 января мальчик вышел из дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга, после чего сел в автомобиль к незнакомому мужчине и перестал выходить на связь.

Мужчину, с которым ребенок контактировал перед исчезновением, задержали 2 февраля. Позднее тело мальчика обнаружили в водоеме на территории Ленинградской области. 3 февраля суд отправил 38-летнего Петра Жилкина под стражу. Ему предъявлены обвинения в убийстве малолетнего и преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Ленинградский областной суд. Первое заседание назначено на 13 августа. Процесс будет проходить в закрытом режиме.

Матвей Николаев